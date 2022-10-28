Tosuncuk'un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon | Video

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çete üyeleri ATM?den para çekerken suçüstü yakalandı. Şebekenin lideri Erol A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken Erol A.'nın 'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni ve eniştesi olduğu ortaya çıktı.