Video Yaşam Trafik kazası sonrası tartışma cinayetle bitti | Video

Trafik kazası sonrası tartışma cinayetle bitti | Video

Trafik kazası sonrası tartışma cinayetle bitti | Video
09.09.2021 | 13:39

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İstanbul Kağıthane’de trafikteki tartışma yine cinayetle bitti. Yolda hafif bir kaza sebebiyle karşı karşıya gelen Yusuf Ç. ile tartışan Sinan A., iddialara göre karakolda gözaltındayken adamlarına bir mesaj gönderdi. İddiaya göre bunun üzerine Yusuf Ç.’nin yakınlarına saldırı oldu. Motosikletli şüpheliler, karakol önünde bekleyen Yusuf Ç’nin annesi ve yakınana silahla saldırdı. Saldırı sonucu anne Mukadder Zyrek hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay 22 Haziran akşamı meydana geldi. İddialara göre akşam saat 23:00 sıralarında Yusuf Ç. kullandığı aracıyla, Sinan A.'nın kullandığı araca arkadan hafif şekilde çarptı. Kaza sonucu Sinan A. ile Yusuf Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Sinan A. havaya ateş açtı. Bunun üzerine mesele karakolluk oldu.

KARAKOLDAYKEN ANNESİNİ VURDULAR
İddiaya göre karakolda ifade veren Yusuf Ç.'nin yakınları, Sinan A.'nın da arkadaşları karakol çevresinde toplandı. Bu sırada 01:00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Yusuf Ç.'nin annesi Mukadder Zyrek ile yakını Ahmet El Havle iki motosiklet kullanan 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak anne Mukadder Zyrek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olayın ardından gözaltında bulunan Sinan A. tutuklandı.

KARAKOLDAYKEN MESAJ ATTI İDDİASI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu sırada saldırganların tutuklanan Sinan A. ile bağlantılı olup olmadığı da incelenmeye başladı. Sinan A.'nın cep telefon kayıtları çıkarıldı. İddialara göre Sinan A., gözaltındayken kendi adamlarına saldırı talimatı vermişti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro dedektifleri tüm güvenlik kamera görüntüleri incelenmeye başladı. Bir yandan da, telefon bağlantıları incelemeye alındı. Elde edilen bilgilerin ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Kağıthane, Esenyurt ve Kadıköy'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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