Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video
Başakşehir’de bir şahıs, yol verme tartışması yaşadığı doktorun aracına trafiğin ortasında saldırdı. Aracından inerek küfürler savuran şahıs, ardından araca tekme ve yumruklar savurdu. Yaşananları kaydeden doktor, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 01.08.2023 | 11:02
00:33
Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video 01.08.2023 | 11:02
01:59
Hindistan’da çatışma: 5 ölü | Video 01.08.2023 | 11:02
00:53
Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01.08.2023 | 10:36
01:25
06:35
01:53
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video 01.08.2023 | 10:03
01:25
02:51
00:55
İstanbul’da “MET” baskını… 298.5 kilo ele geçirildi | Video 01.08.2023 | 09:10
01:00
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video 01.08.2023 | 09:05
01:26
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı | Video 01.08.2023 | 08:52
00:48
Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video 01.08.2023 | 08:45
02:08
Beyoğlu’nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı | Video 01.08.2023 | 08:45
00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 01.08.2023 | 08:45
00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 31.07.2023 | 22:54
01:22
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 31.07.2023 | 22:11
00:44
Beylikdüzü'nde trafiği tehlikeye atarak seyreden sürücüye ceza yağdı | Video 31.07.2023 | 16:20
03:19
03:12
Otomobil yolcu dolu durağa böyle daldı: Facianın eşiğinden dönüldü | Video 31.07.2023 | 15:09