Tüm Türkiye Müge Anlı'daki bu olayı konuşmuştu: Arife Gökçe'nin eşinden çarpıcı iddia! "Cezası ağır olacak" | Video
Tokatlı Fikri Gökçe, eşinin kaçırılmış olabileceği iddiasında bulunarak “Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan’ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak" dedi.
"SİNAN'I SİLAHLA ÇOK KORKUTMUŞLAR"
Gökçe, olayın şüphelisinin silahla korkutulmuş olduğunu ileri sürerek, "Sinan attığı mesajları inkar etmiyor. Ama öldürmeyle alakam yok diyor. Sinan'ı silahla çok korkutmuşlar. Türkiye değil Dünya gelse Sinan'ı konuşturamaz. Sadece Sinan'ı konuşturacak olan silah. Silahtan yılmış durumda. Suçladığı insanları görünce ben yapmadım diye konuşan birisi. Sinan saat 11.58'de eşime, 12.30-13.00 gibi beni arıyor. Saat 14.30 gibide jandarmayı arayarak 'beni ararsanız, evdeyim' diyerek şüpheleri üzerine çekti. Sinan burada bir gözetleyici olarak kullanıyor. 'Suç Sinan'ın üzerinde kalır, bende bu arada kurtulurum' böyle bir şey yok. Bende bunları inşallah öğreneceğim. O götüren insan bana hayatı nasıl zindan ettiyse bende peşindeyim. Sinan'ı korumaya geçenler şunu iyi bilsinler. Bu şahıs çocuklarıma bana, eşime ağza almayacak küfürlü mesajlar attı. Bu Sinan'ın mesajlarını bir okusunlar kabul ediyorlarsa ben davacı değilim. Herkesin eşi çoluğu çocuğu var. Bu şekil bu sözleri insanlar kabul ediyorsa insanlar bize öyle mesaj atsınlar" diye konuştu.
OLAYIN ŞÜPHELİSİ ÇOCUK İSTİSMARI SUÇUNDAN CEZAEVİNDE
Olay; Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Fikri Gökçe'nin eve geldiğinde eşini bulamaması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri arama yaptı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile bölgede çalışma yapıldı. Arazide yürütülen arama çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan S., İstanbul'da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip teknik çalışmalarını sürdürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
Bayrampaşa'da 2 katlı binanın 2'nci katında yangın! | Video 25.01.2023 | 16:40
06:44
E-5 karayolunda feci kaza: 2 yaralı | Video 25.01.2023 | 16:17
05:43
07:28
00:14
Girdiği adresten 80 bin liralık hırsızlık yapan şahıs yakalandı | Video 25.01.2023 | 15:29
12:48
00:43
Konya’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 25.01.2023 | 14:59
01:19
00:43
02:50
01:07
İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Binlerce sikkeyle yakaladılar | Video 25.01.2023 | 12:19
02:02
Motokurye olarak geldiler, 10 bin dolar çaldılar | Video 25.01.2023 | 12:17
01:06
E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada: Sürücüye ceza yağdı! | Video 25.01.2023 | 12:09
00:42
Motosikletli kapkaççıyı yakalayıp tutuklattılar | Video 25.01.2023 | 12:00
04:11
Annesini karşılamaya gelince havalimanında yakayı ele verdi | Video 25.01.2023 | 11:43
00:44
İkinci el araba dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 25.01.2023 | 11:22
03:35
Müge Anlı SON BÖLÜM | 25 Ocak 2023 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 25.01.2023 | 10:47
00:45
İstanbul’da FETÖ’nün hücre yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video 25.01.2023 | 10:39
02:40
02:46
Kısmen donan Girlevik Şelalesi görenleri hayran bıraktı | Video 25.01.2023 | 10:01