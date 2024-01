Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: Fatma Kurt o anları anlattı | Video 22.01.2024 | 11:20 Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerde enkaz altında çektiği video ile vasiyetini kayda alıp hafızalara kazınan Fatma Kurt, depremden aylar sonra konuştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kurt ailesi, Onikişubat İlçesi Serap Apartmanı B Blok birinci katta yaşıyordu. Yeni aldıkları ev 6 Şubat saat 04:17'de meydana gelen depremde yıkıldı.Yıkılan binanın enkazı altında kalan aile bireylerinden Fatma Kurt, enkaz altındayken video çekti.Daha önce yetimler için biriktirdiği emanet paraların sahiplerine verilmesini isteyen Kurt, herkesten helallik istedi.Çektiği video ile Türkiye'nin hafızalarına kazınan Kurt, depremden 11 ay sonra konuştu.5 kişinin yaşadığı evde oğlu Bilal'i kaybettiğini ve oğlunun fotoğrafları ile teselli bulduğunu söyleyen Kurt, "Biz Kahramanmaraş Müze bölgesindeki binalarda yaşıyorduk. Yeni taşınmıştık yarım kış yaşayabildik. Depremde oğlum Bilal'i kaybettik ve enkazdan sağ kurtulduk. İki oğlum ve eşim ile sağ kurtulduk. Oğlum o gün mangal yapmak istiyordu. Kardeşim davet etmiş gitmiş mangal yapıp yemiştik düştü orada kar yağdı ve çekim yapıyordum eline diken battı. Eve geldik banyo yaptı elindeki dikenleri taşları çıkarttım. Sonra ben gidip yattım. Odaya geldi her gün iki yanağını öperdi babasının da benimde. Öpmeden çıktı. kapıyı açarken, 'Bilal gel öpeyim' dedim tek yanağını öptüm. O beni öpmedi her gün öperdi. Son görüşüm o idi. Biz enkazda 9 saat kaldık ve uyandığımızda bina sallanıyordu çocukların odasına geçtik, Bilal uyuyordu ama abisi uyanmıştı. Neden Bilal'e sarılıp kurtarmaya çalışmadım bilmiyorum. Yıkılacağını düşünemedim ve dördümüzün sesi çıktı iyiyiz dedik ama Bilal hiç ses vermedi. 9 saat sonra kurtarıldık. Bilal o gün orada kaldı ve bir gün sonra çıkarıldı. Geldiğinde tek yanağını öpmüş, yıkanınca da tek yanağını öpmüştüm rüyalarımda da tek yanağını öpüyorum. Çok özlüyorum" dedi.Yetim paralarını sahiplerine teslim ettiğini ve maddi manevi destek olan herkese teşekkür eden Kurt, "Biz ilk depremde kötü pozisyondaydık videodaki gibi değildik o hale nasıl geldik bilmiyorum. Sonra ümidi kestik sesler kesilmişti. Biz birinci kattaydık ve üzerimizde o kadar beton yığını vardı. Oğlum dedi ki, 'anne video çekelim öleceğiz bizi görsünler ne halde olduğumuzu' ön kamera göstermiyordu ancak açtığımda beni kamera gösterdi. Köydeki yetim çocukların parası vardı onlar aklıma geldi enkaz altında ve sonra verdim sağ olsun insanlar verdi. Milletimizden devletimizden Allah razı olsun bana yardım elini uzatan maddi manevi herkesten. Devlet bize ev verdi güzel imkanlar verdi içerisinde her şeyi var" ifadelerini kullandı.