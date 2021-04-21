Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul Çamlıca Tepesi'nde!
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Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul Çamlıca Tepesi'ne dikildi.