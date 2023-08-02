'U' dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti | Video
İstanbul Beylikdüzü’nde bir genç motosikleti ile seyir halindeyken ‘U’ dönüşü yapan araca çarpıp metrelerce havaya savruldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Gün'ün yönetimindeki motosikletin binek araca çarpması ve sonrasında ise metrelerce öteye savrulması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kazayı gören vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.
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