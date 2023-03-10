Video Yaşam Ugandalı Namubıru’da İslam’ı seçip Zeynep ismini aldı | Video
Ugandalı Namubıru’da İslam’ı seçip Zeynep ismini aldı | Video

Ugandalı Namubıru’da İslam’ı seçip Zeynep ismini aldı | Video

10.03.2023 | 16:47

Ugandalı Yvonne Namubıru, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

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Sivas'ta bir ailenin yanında yardımcı anne olarak çalışan Namubıru, çalıştığı ailenin yaşantısından etkilenerek Müslüman olmayı tercih etti. Sivas İl Müftülüğüne müracaat eden 31 yaşındaki Uganda vatandaşı Yvonne Namubıru, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen "İhtida Merasimi" ile Müslüman olarak Zeynep ismini aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftü Vekili Muttalip Karataş tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Namubıru'ya özlü bilgiler verildi.

Merasimde konuşan Karataş; "Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Yvonne Namubıru'yu ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ediyorum. İslam Dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslüman olan ve Zeynep adını alan Namubıru Hanım şuandan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

Müftü Vekili Karataş, Namubıru'ya "İhtida Belgesi" ile birlikte Mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar takdim etti.

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