Video Yaşam Ümraniye'de hortum paniği | Video
Ümraniye'de hortum paniği | Video

Ümraniye'de hortum paniği | Video

17.05.2022 | 18:27

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Ümraniye'de saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan hortum caddeden geçenler arasında paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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