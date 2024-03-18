Ümraniye’de otomobilden tabanca çalan şüpheli yakalandı | Video
Ümraniye’de park halindeki aracın torpidosunda bulunan tabancayı çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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