Video Yaşam Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video
Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video

Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video

02.04.2022 | 10:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video 00:43
Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video 02.04.2022 | 10:39
Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 02:00
Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 02.04.2022 | 10:19
İstanbul’da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video 01:56
İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video 02.04.2022 | 10:19
Ramazan davulcuları görev başında 02:44
Ramazan davulcuları görev başında 02.04.2022 | 09:04
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 01:44
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 02:36
Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 02.04.2022 | 09:36
İstanbul Beykoz’da dehşete düşüren intihar kamerada! Cipiyle bariyerlere defalarca çarptıktan sonra... 02:23
İstanbul Beykoz’da dehşete düşüren intihar kamerada! Cipiyle bariyerlere defalarca çarptıktan sonra... 02.04.2022 | 09:50
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’de yangın: İtfaiye aracı da alev aldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 02:29
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de yangın: İtfaiye aracı da alev aldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 02.04.2022 | 09:45
Esenyurt’ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada | Video 01:12
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada | Video 02.04.2022 | 09:25
Diyarbakır’da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti | Video 00:33
Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti | Video 02.04.2022 | 09:07
Muş’ta Nisan ayında 10 metreyi bulan karla mücadele kamerada 05:09
Muş'ta Nisan ayında 10 metreyi bulan karla mücadele kamerada 02.04.2022 | 09:04
Zonguldak’ta madencilerin yerin 300 metre altındaki ilk sahur sevinci kamerada 05:58
Zonguldak'ta madencilerin yerin 300 metre altındaki ilk sahur sevinci kamerada 02.04.2022 | 09:03
Şişli’de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı | Video 00:43
Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı | Video 01.04.2022 | 22:53
SON DAKİKA: Çanakkale Kazdağları’nda yangın | Video 01:25
SON DAKİKA: Çanakkale Kazdağları’nda yangın | Video 01.04.2022 | 21:44
Otizm Farkındalık Günü’nde fidan diktiler | Video 00:34
Otizm Farkındalık Günü'nde fidan diktiler | Video 01.04.2022 | 19:49
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e: İlk ve en büyük hayranı benim! | Video 00:23
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e: İlk ve en büyük hayranı benim! | Video 01.04.2022 | 18:03
Son Dakika: Çanakkale’de orman yangını! | Video 02:44
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını! | Video 01.04.2022 | 17:06
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1’i uzman çavuş 3 gözaltı | Video 01:22
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı | Video 01.04.2022 | 16:18
Pusuda bekleyip yanlış kişiyi öldürdüler! | Video 04:10
Pusuda bekleyip yanlış kişiyi öldürdüler! | Video 01.04.2022 | 15:40
Haraç kesme husumetinde konuyla alakasız bir kişi öldürüldü | Video 06:29
"Haraç kesme" husumetinde konuyla alakasız bir kişi öldürüldü | Video 01.04.2022 | 15:44

ISPARTA'da H.Y. isimli kadın, internet üzerinden telefonunu satmak isteyen üniversite öğrencisi M.D ile buluşarak, ücreti havale ettiği yalanıyla kandırıp, sonra havaleyi iptal ederek telefonu alıp ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen emniyet ekipleri H.Y.'yi gözaltına aldı. H.Y. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay geçen 31 Mart tarihinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi M.D. telefonunu satmak üzere alışveriş sitesinde satışa sundu. H.Y. ise cep telefonundan M.D'yi arayarak telefonu satın almak istediğini belirterek, kendrisiyle buluştu. H.Y. telefonu M.D'den aldıktan sonra banka hesabına ücreti havale etmiş gibi göstererek, ardından havaleyi iptal ederek uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.D. polise ihbarda bulundu. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda H.Y. yakalandı. Gözaltına alınan H.Y'nin çok sayıda benzer suç kaydı bulunduğu tespit edildi. H.Y. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA