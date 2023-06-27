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Ünlü kebapçıdan kurban eti hakkında tavsiye ve uyarılar | Video

Ünlü kebapçıdan kurban eti hakkında tavsiye ve uyarılar | Video

27.06.2023 | 09:19

Kebabın başkenti Adana'da kebapçılar etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kebapçı Cihangir Korkmaz ilk günkü etle Adana Kebap yapılmasının lezzetli olmayacağını, mangal kömürünün de iyi yanmamasının kansere neden olabileceğini belirtti.

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Yarın idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında kebapçılar uyardı. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, yaptığı açıklamada kurban etinin ilk olarak 3-4 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini söyledi.

"ET YAĞLI KAĞITTA BEKLETİLMELİ"
Korkmaz, kurban kesilirken yakılan mangalın gelenekler için önemli olduğunu ancak tüketim açısından uygun olmadığını belirterek, "Kurban eti kesildikten sonra 3-4 saat boyunca güzelce oda sıcaklığında bekletilmeli. Ardından yağlı kağıda sarılan et 1 gün buzdolabında bekletilmeli. 1 gün sonra et istenildiği şekilde tüketilmeli" diye konuştu.

"İLK GÜN KAVURMA YAPILMALI"
İlk gün yapılan mangalın lezzet açısından uygun olmadığına da dikkat çeken Korkmaz, "İlk gün kavurma yapılmalı. Bayramın ikinci günü Adana Kebap yapılmalı. Uygun bir Adana Kebap için ise doğru orantılar kullanılmalı. Ete uygun miktarda kuyruk yağı konulmalı ve kırmızı kök biber ile tuz eklenip avcar yapılmalı. Adana Kebap'ın içerisine başka bir şey konmaz" dedi.

"MANGAL KÖMÜRÜ İYİ YANMALI"
Korkmaz, mangal kömürüne dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İyi yanmayan mangal kömürü is yapar ve bu is ete yansır. Ayrıca iyi yanmayan kömür kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığa da neden olur. O nedenle mangal kömürünün iyi yanmasına vatandaşlar dikkat etmeli" ifadelerini kullandı.

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