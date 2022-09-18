Video Yaşam Ünlü restoranda silahlı “fasıl” kavgası kamerada! Fenerbahçe tribün liderinin başında şişe kırdılar | Video
Ünlü restoranda silahlı “fasıl” kavgası kamerada! Fenerbahçe tribün liderinin başında şişe kırdılar | Video

Ünlü restoranda silahlı “fasıl” kavgası kamerada! Fenerbahçe tribün liderinin başında şişe kırdılar | Video

18.09.2022 | 10:16

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Sarıyer’deki ünlü bir balıkçıda düzenlenen fasılın bitmesi üzerine bir grup taşkınlık çıkarttı. Gruptaki şahıslardan biri çıkan kavgada, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı’nın başında şişe kırarak yaraladı. Yaşananlar kameralara yansırken, silah çekip havaya ateş de açan 4 şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 23.15 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü bir balıkçıya gelen Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. isimli şahıslar bir masada, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. ise başka bir masada yemek yiyerek eğlenmeye başladı. Restoranda organize edilen fasılın sona ermesi üzerine Okan H., "Fasıl neden bitti?' diyerek taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine Okan H.'ye yanında olanlarda destek verince, başka masada oturan Cem Gölbaşı ve İsmail G. ile tartışmaya başladı.

TRİBÜN LİDERİNİN BAŞINDA ŞİŞE KIRDILAR
Tarafların sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı. Restoranda bulunan diğer müşteriler kendilerini sokağa atarken, taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdi. Kavgada taraflardan bir şahıs, Cem Gölbaşı'nın başında şişe kırarken yanındaki tabanca ile havaya 2 el ateş açtı. Olayın ardından kavgaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. balıkçıdan çıkarak uzaklaşırken, başından yaralanan Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Maslak'taki özel bir hastanede tedavisi yapılan Gölbaşı ve İsmail G.'nin ardından taburcu edildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SARIYER POLİSİ ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI
İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışanların ifadesini aldı. Polis ardından olaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler daha sonra Cem Gölbaşı ve İsmail G.'nin gittiği hastaneye giderek şahısların ifadesini aldı. Çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, Ali Emir K. ve Emir A.'yı Pınar Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Okan H. ve Dündar H.'nin ise ertesi gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOKAĞI ATILAN TABANCAYI POLİS ELE GEÇİRDİ
Yakalanan şüpheli şahısların olayda kullandıkları tabancayı, Ferahevler Mahallesi'nde bir sokak içerisinde yol kenarına attığını söylemesi üzerine Sarıyer polisi, tabancayı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yol kenarında bulunan tabanca, başka birisinin eline geçmeden bulunarak muhafaza altına alındı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Emir A. ve Ali Emir K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Okan H. ve Dündar H. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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