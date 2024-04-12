Üsküdar’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi | Video
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde deniz polisi tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, deniz kenarından kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını tespit eden polis, 75 çuvalın içinde, 1 buçuk ton ağırlığında kaçak ve yasak bölgede toplanmış midye ele geçirdi.
Olayla bağlantılı A.B. ve V.A. isimli 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı.
Şüphelilere toplam 52 bin 484 lira idari para cezası kesildi.
Ele geçirilen 1 buçuk ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.
Öte yandan çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde piyasaya sürülmek için toplandığı anlaşıldı.
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