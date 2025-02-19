Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video
Aksaray’da uyuşturucu satın almak ve kullanmaktan 9 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapsi bulunan aranan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
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