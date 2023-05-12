Uzunköprü'de Togg'a yoğun ilgi: Vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi | Video
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çekme yarışına girdi.
Dünya standartlarında olan ve her yönüyle Türkiye'yi ve Türkiye'nin yeni yüzyılını temsil eden Togg'u sokaklarda ve Uzunköprü meydanlarında gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çekilme yarışına da girdiler. Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından yerli otomobil Uzunköprü ilçesinden ayrıldı.
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