Valizinden 14 kilo esrar çıktı! "Haberim yok" dedi | Video

ADANA'da, polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, Dilek P.'nin (39) valizinden 14 kilo 228 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan Dilek P., ifadesinde, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını iddia etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişteki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. ?Aşil?, otobüsün bagajındaki valize tepki verdi. İçi açılan valizde, 7 paket içinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Dilek P., ifadesinde, seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.