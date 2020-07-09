Van Gölü'nde çalışmaları takip eden basın mensupları fırtınaya yakalandı | Video

Van Gölü’nde batan tekneyi çıkarma çalışmalarını takip eden basın mensupları, aniden çıkan fırtınadan dolayı zor anlar yaşadı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kaçak mülteci teknesinin Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi sınırları içerisindeki Çarpanak Adası yakınlarında battı. Batan teknenin yer tespiti için yaklaşık 13 günlük çalışma sonucu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "Birinci Sınıf Dalgıç" özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi tarafından dün 14.30 sularında 106.5 metre derinlikte ROW cihazıyla tespit edildi. Çalışmaların başladığı günden buyana çalışmaları yerinde takip edilen basın mensupları bugün öğleden sonra haber ve görüntü geçtikleri sıra aniden bastıran rüzgar, basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkili olmasıyla canlı yayın için hazır bekletilen kameralar yere düşmemesi için yoğun çaba sarf ettiler. Bir yandan malzemelerini korumaya çalışan basın mensupları, bir yandan da sandalye ve diğer malzemelerin uçmasını engellemeye çalıştılar.