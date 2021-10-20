Van kahvaltısına rakip: Diyarbakır kahvaltısı

Diyarbakır'da, asırlardır sabah tüketilen ciğer ve paça çorbasının yerini son yıllarda artan serpme kahvaltı kültürü aldı.

Diyarbakır'la özdeşleşen sabahları ciğer ve paça çorbası tüketiminin tahtını serpme kahvaltısı salladı.

40 yıldan fazladır kahvaltı sektöründe yer alan Kadri Önalan, her kıtadan müşterileri ağırladığını belirtirken, kendisini 'Turizm Elçisi' olarak tanımlıyor.

60 kişilik ekibiyle sabah 04:00'da başlayan ve gece yarısına kadar kahvaltı verebildiklerine dikkat çeken Önalan, Diyarbakır'ın kahvaltısıyla ünlü olan Van'ı geride bırakacağını söylüyor.

40 yılı aşkın kahvaltı sektörünün içerisinde yer alarak kentte serpme kahvaltı kültürünün öncüsü olan 'Kahvaltıcı Kadri' Kadri Önalan'ın 25 çeşit ürünle Diyarbakır'ın kahvaltıda, Van'ı geride bıraktı iddiası Vanlıları kızdıracağa benziyor.

Tarihi Hasanpaşa Hanı'nda 60 kişilik ekibiyle saat 04:00'da kahvaltı hizmeti vermeye başlayan Önalan, kendisini 'Diyarbakır'ın turizm elçisi' olarak tanımlarken, "Amerika, Kanada, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda, İran, Azerbaycan, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden müşterilerimiz var" dedi.

İş, sanat, spor ve sanat dünyasından kente gelip de Kahvaltıcı Kadri'de serpme kahvaltının tadını çıkarmadan Diyarbakır'dan ayrılmadığına dikkat çeken Önalan, "Diyarbakır'da bir gelenek haline gelen sabah erken vakitte tüketilen ciğerin yerini son yıllarda serpme kahvaltı kültürü aldı. Kentte artık kahvaltı kültürü değişti. Tamamı Diyarbakır'ın yerli ürünleri olan serpme kahvaltı, sabahları tüketilen ciğeri ve paça çorbasını geride bıraktı" ifadelerini kullandı.