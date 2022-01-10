Vatandaşlar, Hakkari'deki kayak merkezine akın etti | Video

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Hakkari'de hava sıcaklığı artarken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan Kayak Merkezine akın etti. Bazı vatandaşlar, 2 Bin 800 rakımlı zirvede kaymanın tadını çıkarırken, kimisi de ise güneşli havayı fırsat bilerek piknik yaptı

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurtiçi ve yurt dışından gelen kayakseverleri ağırlıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde bin 200 metre olan pist uzunluğu 2 yıl önce 15 milyon lira harcanarak 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Pist alanının kenarlarına sakatlanmalara karşı güvenlik ağları yapılıp, pistin bozuk olan zeminleri düzenlenerek sezona hazır hale getirildi. Kar yağışının ardından, kar seviyesinin 60 santimetrenin üzerine çıktığı Merga Bütan Kayak Merkezi, hafta sonları kayakseverlerle dolup taşıyor. Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, kayak merkezinde akın etti. Kimi vatandaş 2 bin 800 rakımlı zirvede kayak yaparken, kimisi de aileleriyle birlikte piknik yaptı.Ankara'dan kayak yapmak için Hakkari'ye gelen Necla Çakar, Hakkari'nin çok güzel olduğu ve herkese tavsiye ettiklerini söyledi. Çakar, Hakkari çok güzel bir yer. Hele ki; kayak merkezi dünya'ya bedel bir yer. Burayı görmeden sakın Türkiye'de yaşıyorum demeyin. Fırsatınız varsa buraya gelin herkese tavsiye ediyorum. Ailemle geldik. Buradaki otel bitmek üzere. Ama eğer şimdi bitseydi biz hafta sonunu burda geçirecektik. Gerçekten Hakkari çok güzel bir coğrafyaya sahip dedi.