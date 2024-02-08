Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi
Muğla’nın Menteşe ilçesinde saat 21.30 sıralarında başlayan sağanak yağış sonrası fındık büyüklüğündeki dolu sokakları beyaza bürüdü. Sokaklardan yağmur suyu yerine dolu akarken mazgallar tıkandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi 08.02.2024 | 23:17
02:44
Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü 08.02.2024 | 20:23
04:43
03:47
Takside "taciz" tartışması yaşanmıştı: Şoför o anları anlattı 08.02.2024 | 14:03
01:12
Ataşehir’de ucuz kask böyle can aldı | Video 08.02.2024 | 12:25
06:03
Otomobil takla attı; polis ekipleri sürücüyü aradı | Video 08.02.2024 | 12:27
03:00
06:04
Tek levhada Kur'an-ı Kerim ayetleri birleştirildi | Video 08.02.2024 | 12:25
00:38
06:19
00:44
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi | Video 08.02.2024 | 10:29
01:44
Kalkan-11 operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 08.02.2024 | 09:35
00:29
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 08.02.2024 | 09:36
01:24
00:51
01:27
İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video 08.02.2024 | 09:19
00:58
Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video 08.02.2024 | 09:19
01:17
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video 08.02.2024 | 09:19
03:15
Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video 08.02.2024 | 09:03
02:37
Tuzla'da kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı | Video 08.02.2024 | 08:00