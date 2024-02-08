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Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi

Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi

08.02.2024 | 23:17

Muğla’nın Menteşe ilçesinde saat 21.30 sıralarında başlayan sağanak yağış sonrası fındık büyüklüğündeki dolu sokakları beyaza bürüdü. Sokaklardan yağmur suyu yerine dolu akarken mazgallar tıkandı.

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