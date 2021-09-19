Yakadan yakaya metrobüsün üzerinde geçmişti! Gözaltına alındı | Video
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İstanbul’da Avrupa’dan Asya Kıtası’na metrobüsün üzerinde geçen Youtuber Y. E.Ö. gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Avrupa'dan Asya Kıtası'na metrobüsün üzerinde geçen Youtuber Y. E.Ö.'yü kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Kağıthane İlçesi Çağlayan Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.