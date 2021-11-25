Video Yaşam Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video
Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video

Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video

25.11.2021 | 10:13

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Denizli’de iş yerlerinden 350 bin TL’lik hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemeleri tarlalarda saklayan şebekenin yakalanmamak için uyguladığı taktikler akıllara durgunluk getirdi. Jandarmanın şafak operasyonuyla yakalanan 8 şebeke üyesinin cebinden “JASAT’tan kaç” başlıklı jandarma araçlarının renk ve modellerinin yer aldığı bilgi notu çıktı.

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Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen 7 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini didik didik inceleyen ekipler, şüphelilerin yerlerini ve isimlerini tek tek tespit etti. Ekipler, Honaz'ın Kocabaş Mahallesi ağırlıklı olmak üzere yerlerini tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 20 adet suç kaydı olan Nazmi D. (22), eşi Zari D. (20), 1 suç kaydı olan kardeşi M.D. (16), 15 adet suç kaydı olan P.B. (16), 10 adet suç kaydı olan C.D. (17), 3 adet suç kaydı olan M.A.A. (15), 2 adet suç kaydı olan P.C. (15) ve 3 adet suç kaydı olan Y.C. (17) saklandıkları yerden kıskıvrak yakalandı.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN NOT ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
6'sının 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen hırsızlık şebekesi üyeleri, ekipler tarafından işlemleri yapılmak üzere araçlara bindirildi. Bu esnada bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüphelinin cebinde kağıt olduğunu fark etti. Kağıdı açan ekipler, üzerinde "JASAT'tan kaç, mavi pikap, beyaz dastır, beyaz kilio" yazısıyla karşılaştı. Hazırladıkları bilgi notuyla JASAT'a ait araçları ezberleyen şüphelilerin yakalanmamak için birbirlerine bu notu dağıttıkları ortaya çıktı.

350 BİN TL'LİK VURGUN YAPAN ŞEBEKE ÇALDIKLARI EŞYALARI TARLAYA ATMIŞ
Şüpheliler ifadelerinde çaldıkları malzemeleri tarlaya attıklarını ve ardından bölgeye giderek tekrar araçlarla topladıklarını itiraf etti. Yapılan incelemede şebekenin toplam 350 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İfadelerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Y.C., P.C., C.D., M.D., M.A.A. ve P.B. tutuklanırken, Zari D. ve Nazmi D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şebekenin hırsızlık anı ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin araçla gelerek pencereden iş yerlerine girip hırsızlık yaptığı ve bir dolabı kırmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

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