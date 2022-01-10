Video Yaşam Yaklaşık 5 metrelik tomrukla yaptığı tehlikeli hareket hayret ettirdi | Video
Yaklaşık 5 metrelik tomrukla yaptığı tehlikeli hareket hayret ettirdi | Video

Yaklaşık 5 metrelik tomrukla yaptığı tehlikeli hareket hayret ettirdi | Video

10.01.2022 | 16:53

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, plakasız motosikletinde taşıdığı tomruk ile adeta ölümüne davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir aracın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler hayret ettirdi.

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Bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 yan yolunda araç kamerasına yansıdı. Plakası olmayan motosiklete yan olarak konulan yaklaşık 5 metrelik tomrukla şehirler arası yola çıkan sürücü hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı. Ancak dikkatli bakıldığında fark edilebilin tomruk yüklü motosiklet, sağ şeritte gitmesine rağmen bir otomobilden fazla yer kaplarken karayolunu kullanan diğer sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmadı.

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