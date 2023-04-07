Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video
Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 82’ye ulaştı.
"Zaten yüzde 90 seviyelerinde barajımızı dolu kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi halen rahmet yağıyor. Barajımızın dolmasının en büyük nedeni kar yağışının bol ve bereketli geçmesi oldu. Şuan için büyük tehlike ve kuraklık sıkıntımızı önümüzdeki yaz için atlatmış görünüyoruz. Su hayattır ve tasarrufu elden bırakmayacağız. Son yılların en kurak dönemlerini Yalova yaşıyor. Bundan dolayı biz tüm halkımızla tasarrufu elden bırakmayacağız, tedbirlerimizi arttıracağız. 300 bin nüfusumuz yaz aylarında 1 milyonu aşıyor. Barajın yeterli gelmemesiyle nedeniyle 25 milyon metreküp kapasiteli Gökçe 2 barajı yapımını 5 yıllık yatırım planına dahil edildi."
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