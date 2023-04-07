Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video

36 milyon metreküp kapasiteye sahip Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranı yüzleri güldürdü. Kuraklık nedeniyle ocak ayında yüzde 9'lara kadar düşen doluluk oranı kente son dönemlerde etkili olan kar ve yağmurların ardından doluluk oranı yüzde 82'lere yükseldi. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir barajdaki son durumu inceledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tutuk, şubat ayında yağan kar ve havaların da yağışlı gitmesiyle Gökçe Barajı'nda yüzde 82 seviyesine ulaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:"Zaten yüzde 90 seviyelerinde barajımızı dolu kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi halen rahmet yağıyor. Barajımızın dolmasının en büyük nedeni kar yağışının bol ve bereketli geçmesi oldu. Şuan için büyük tehlike ve kuraklık sıkıntımızı önümüzdeki yaz için atlatmış görünüyoruz. Su hayattır ve tasarrufu elden bırakmayacağız. Son yılların en kurak dönemlerini Yalova yaşıyor. Bundan dolayı biz tüm halkımızla tasarrufu elden bırakmayacağız, tedbirlerimizi arttıracağız. 300 bin nüfusumuz yaz aylarında 1 milyonu aşıyor. Barajın yeterli gelmemesiyle nedeniyle 25 milyon metreküp kapasiteli Gökçe 2 barajı yapımını 5 yıllık yatırım planına dahil edildi."