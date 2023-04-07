Video Yaşam Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video
Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video

Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video

07.04.2023 | 14:32

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 82’ye ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
36 milyon metreküp kapasiteye sahip Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranı yüzleri güldürdü. Kuraklık nedeniyle ocak ayında yüzde 9'lara kadar düşen doluluk oranı kente son dönemlerde etkili olan kar ve yağmurların ardından doluluk oranı yüzde 82'lere yükseldi. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir barajdaki son durumu inceledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tutuk, şubat ayında yağan kar ve havaların da yağışlı gitmesiyle Gökçe Barajı'nda yüzde 82 seviyesine ulaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Zaten yüzde 90 seviyelerinde barajımızı dolu kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi halen rahmet yağıyor. Barajımızın dolmasının en büyük nedeni kar yağışının bol ve bereketli geçmesi oldu. Şuan için büyük tehlike ve kuraklık sıkıntımızı önümüzdeki yaz için atlatmış görünüyoruz. Su hayattır ve tasarrufu elden bırakmayacağız. Son yılların en kurak dönemlerini Yalova yaşıyor. Bundan dolayı biz tüm halkımızla tasarrufu elden bırakmayacağız, tedbirlerimizi arttıracağız. 300 bin nüfusumuz yaz aylarında 1 milyonu aşıyor. Barajın yeterli gelmemesiyle nedeniyle 25 milyon metreküp kapasiteli Gökçe 2 barajı yapımını 5 yıllık yatırım planına dahil edildi."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video 06:30
Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video 07.04.2023 | 14:32
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:37
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 07.04.2023 | 14:30
Taksiye binen 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına tutuklama | Video 02:43
Taksiye binen 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına tutuklama | Video 07.04.2023 | 14:12
Hatay’ın tarihi caddesi enkaz yığınına döndü | Video 08:32
Hatay’ın tarihi caddesi enkaz yığınına döndü | Video 07.04.2023 | 13:34
Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video 01:46
Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video 07.04.2023 | 13:48
18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video 01:30
18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video 07.04.2023 | 13:36
Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 16 gözaltı | Video 00:45
Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 16 gözaltı | Video 07.04.2023 | 12:29
Uyuşturucu tacirleri sınır tanımıyor: İstanbul Havalimanı’nda süs eşyası görünümünde uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:17
Uyuşturucu tacirleri sınır tanımıyor: İstanbul Havalimanı'nda süs eşyası görünümünde uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.04.2023 | 11:58
Son Dakika: Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 00:18
Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 07.04.2023 | 11:54
Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı! 01:05
Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı! 07.04.2023 | 11:08
Müezzine darp anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video 01:41
Müezzine darp anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video 07.04.2023 | 10:10
“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video 01:53
“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video 07.04.2023 | 09:43
Diyarbakır’da mart ayında uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı | Video 01:34
Diyarbakır’da mart ayında uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı | Video 07.04.2023 | 09:19
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Harşit Çayı’nda görüntülendi | Video 01:21
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Harşit Çayı’nda görüntülendi | Video 07.04.2023 | 09:04
Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video 02:41
Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video 07.04.2023 | 08:37
Kilis’te yürütülen cinayet soruşturmasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı | Video 03:02
Kilis’te yürütülen cinayet soruşturmasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı | Video 07.04.2023 | 08:17
İki tır çarpıştı, D-650’de uzun araç kuyrukları oluştu 01:14
İki tır çarpıştı, D-650’de uzun araç kuyrukları oluştu 07.04.2023 | 08:17
İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında | Video 02:37
İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında | Video 07.04.2023 | 08:16
Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:32
Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı | Video 07.04.2023 | 08:17
Paris sokakları karıştı: Etraf yangın yeri... | Video 09:48
Paris sokakları karıştı: Etraf yangın yeri... | Video 06.04.2023 | 20:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA