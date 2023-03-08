Yangına uykuda yakalanan anne ve çocuğu jandarma tarafından son anda kurtarıldı | Video
Bursa'da elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve çocuğu, jandarma tarafından son anda kurtarıldı.
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