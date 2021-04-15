Video Yaşam Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı | Video

Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı | Video

Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı | Video
15.04.2021 | 11:15

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Adana’da bir kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anları saniye saniye görüntülere yansıdı.

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Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Reşatbey Mahallesi'nde ilginç bir olay gerçekleşti. 3 sokak köpeği, çarşıda yaşayan bir yavru kediyi köşeye sıkıştırdı. Köpekler, kendinin etrafını sarıp, ona doğru hamle yaptı. Bu durumu fark eden ve çarşı esnafının 'Tekir' adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı. Büyük bir şok yaşayan köpekler, kedinin saldırgan ve gözü kara hamlesinden korkup kaçtı. Kedi de yavrusunu kurtarmayı başardı. Kedi bununla da yetinmeyip köpekleri bir süre daha kovaladı. O anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Sabah iş yerlerine geldiklerinde söz konusu görüntüyle karşılaşan iş yeri sahipleri, "Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Adana'nın suyundan içen kedi modu" notuyla bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Esnaf Tufan Altunbüken, ise kediye yıllardır esnafın baktığını belirterek, "Kedi biraz agresif bir kedi. Daha öncede böyle yavrularını koruduğu olmuştur. Bu kez de güvenlik kamerasından gördüğümüz kadarıyla yavrusuna saldıran 3 köpeğe birden saldırıp onları kovalıyor. Her ne kadar kedi olsa da ana yüreği işte" dedi.

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