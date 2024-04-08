Video Yaşam Yayla'dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Patlıcanlı ve Nohutlu Tavuk, Nohutlu Bulgur Pilavı, Zeytinyağlı Börülce
Yayla'dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Patlıcanlı ve Nohutlu Tavuk, Nohutlu Bulgur Pilavı, Zeytinyağlı Börülce

Yayla'dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Patlıcanlı ve Nohutlu Tavuk, Nohutlu Bulgur Pilavı, Zeytinyağlı Börülce

08.04.2024 | 16:09

Yayla Yemek Hazır Mercimek Çorbasıyla akşam yemeğimize başlıyor; ev yapımı tadında Yayla Nohutlu Bulgur Pilavı, katkısız, koruyucusuz, aç-ye zeytinyağlı börülce ve Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohut ile hazırladığımız patlıcanlı ve nohutlu tavuk ile akşam yemeğimize devam ediyoruz!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

•1 Paket Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohut

•1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

•1 Adet Patlıcan

•2 Adet Tavuk Göğsü

•1 Çay Kaşığı Tuz

•2 Yemek Kaşığı Domates Sos

Yapılışı:

Bir tavada zeytinyağı ile tavuğu, fırınlanmış patlıcanı, Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohutu tuz ekleyerek soteliyoruz. Servis tabağına aldığımız patlıcanlı ve nohutlu tavuğa domates sos ekliyoruz. Afiyet olsun!

https://www.yaylaagro.com

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