Yayla'dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Kıymalı Bezelye, Mantarlı Bulgur Pilavı, Bakliyat salatası

Türk mutfağının enfes tadı Yayla çorbasının yanında, protein deposu Yayla Yemek Hazır Kıymalı Bezelye, sağlıklı eşlikçisi Yayla Yemek Hazır Mantarlı Bulgur Pilavı ve lif deposu bakliyat salatası ile leziz bir menü sofranızda!