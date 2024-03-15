Yayla'dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Kıymalı Bezelye, Mantarlı Bulgur Pilavı, Bakliyat salatası
Türk mutfağının enfes tadı Yayla çorbasının yanında, protein deposu Yayla Yemek Hazır Kıymalı Bezelye, sağlıklı eşlikçisi Yayla Yemek Hazır Mantarlı Bulgur Pilavı ve lif deposu bakliyat salatası ile leziz bir menü sofranızda!
Malzemeler:
♦Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohut
♦Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Fasulye
♦Domates
♦Kornişon turşu
♦Yeşillik
♦Zeytinyağı
♦Nar ekşisi
Yapılışı:
Domates, kornişon turşu, dilediğiniz yeşillikleri doğrayarak salata kasemize ekliyoruz.
Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohut ve Fasulyeyi salata kasemize koyuyoruz.
Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ekliyoruz.
Sağlıklı, doyurucu ve pratik bakliyat salatamız hazır!
Afiyet olsun!
https://www.yaylaagro.com/
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