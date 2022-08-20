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OTOMATİK OYNAT
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Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler | Video 20.08.2022 | 21:11
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Bursa’da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video 20.08.2022 | 17:00
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Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2022 | 16:09
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Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2022 | 11:18
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Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler | Video 20.08.2022 | 10:52
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Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2’si ağır 25 yaralı | Video 20.08.2022 | 10:16
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Karaköy’de soygun girişimi kamerada | Video 20.08.2022 | 10:17
Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler...