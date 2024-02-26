Video Yaşam Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video
Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video

Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video

26.02.2024 | 10:10

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 1 çocuk annesi Serap Kayık (32), yaşamını yitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden, Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Kayık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayık, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serap Kayık, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 1 çocuk annesi Serap Kayık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü İsmet A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KAZA KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Serap Kayık'ın yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serap Kayık'ın yolun karşısına geçerken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.

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