Video Yaşam Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video

Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video

17.02.2024 | 13:13

Iğdır merkez İrfan Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Iğdır merkez İrfan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan motosiklet cadde üzerinde ilerlerken yaşlı bir kadının karşıya geçmek için yola girdiğini gördü. Motosiklet sürücüsü ani manevra yapsa da yaya çarpmaktan kurtulamadı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yaralı yayayı hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmazken kaza anında cadde üzerinde araç olmaması da büyük bir felaketi önledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken motosikletin plakasının da olmadığı görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 01:14
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 17.02.2024 | 13:13
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 01:56
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 17.02.2024 | 13:11
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 00:46
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 17.02.2024 | 12:37
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:05
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 17.02.2024 | 12:16
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 00:20
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 17.02.2024 | 11:14
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 04:11
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 17.02.2024 | 11:06
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 01:29
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 17.02.2024 | 10:01
Pendik’te kaymakamlık lojmanının önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:49
Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.02.2024 | 09:20
Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:52
Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.02.2024 | 09:18
Bahçeşehir’de kadın hırsız çetesi kamerada 00:27
Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada 16.02.2024 | 23:18
Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! 50:21
Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! 16.02.2024 | 21:09
Telefon bayisinde başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı... O anlar kamerada 00:38
Telefon bayisinde başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı... O anlar kamerada 16.02.2024 | 21:43
Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada 00:41
Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada 16.02.2024 | 21:02
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı 00:44
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı 16.02.2024 | 18:26
Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video 08:12
Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video 16.02.2024 | 16:31
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 00:53
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 16.02.2024 | 15:16
Tekirdağ’da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 37 gözaltı | Video 02:13
Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 37 gözaltı | Video 16.02.2024 | 14:04
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 00:53
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 16.02.2024 | 14:56
İliç’te toprak altında kalan 9 işçinin arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video 01:46
İliç’te toprak altında kalan 9 işçinin arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video 16.02.2024 | 14:02
İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 4 konteyner kullanılmaz hale geldi | Video 03:02
İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 4 konteyner kullanılmaz hale geldi | Video 16.02.2024 | 14:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA