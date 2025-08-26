Zonguldak’ta alevler geceyi aydınlattı: 4 ev, 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi | Video
Zonguldak’ta halı yıkama dükkanından çıkan yangında 4 ev bir iş yeri kullanılmaz hale gelirken 7 kişi dumandan etkilendi.
İddiaya göre dükkanda nedeni bilinmeyen şekilde çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonrasında yan tarafından bulunan evlere sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren mücadelesi sonucunda yangını güçlükle söndürebildi. İtfaiye ekiplerine Zonguldak Belediyesine bağlı sulama araçları ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arozözlerde destek verdi.
Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye personelleri ve vatandaşlar olmak üzere 7 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
