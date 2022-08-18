Video Yaşam Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video
Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video

Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video

18.08.2022 | 14:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video 05:45
Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video 18.08.2022 | 14:47
Gaziantep’te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:42
Gaziantep'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı | Video 18.08.2022 | 15:05
Yolda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:19
Yolda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 18.08.2022 | 14:49
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video 00:42
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video 18.08.2022 | 14:48
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam edildi | Video 03:28
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam edildi | Video 18.08.2022 | 14:34
Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video 01:05
Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video 18.08.2022 | 14:34
Fatih’te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı | Video 02:34
Fatih’te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı | Video 18.08.2022 | 14:36
Esenyurt’ta hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı koptu | Video 01:07
Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı koptu | Video 18.08.2022 | 13:01
Otoyolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü | Video 04:00
Otoyolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü | Video 18.08.2022 | 13:07
Şanlıurfa’da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın | Video 02:05
Şanlıurfa'da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın | Video 18.08.2022 | 13:07
Çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyan iş yeri sahiplerine 24 yıl hapis istendi | Video 00:31
Çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyan iş yeri sahiplerine 24 yıl hapis istendi | Video 18.08.2022 | 10:39
Ekmek bıçaklı market soyguncusu: Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım | Video 01:37
Ekmek bıçaklı market soyguncusu: "Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım" | Video 18.08.2022 | 10:39
Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler | Video 04:51
Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler | Video 18.08.2022 | 10:39
Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Video 03:06
Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Video 18.08.2022 | 10:40
Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar | Video 00:21
Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar | Video 18.08.2022 | 12:04
Elazığ’da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video 02:00
Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video 18.08.2022 | 11:49
Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada | Video 00:57
Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada | Video 18.08.2022 | 12:14
Kağıthane’de açık pencere hırsızı binaya böyle tırmandı | Video 01:35
Kağıthane'de açık pencere hırsızı binaya böyle tırmandı | Video 18.08.2022 | 11:48
Aygır Gölü efsanesi gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor | Video 03:48
Aygır Gölü efsanesi gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor | Video 18.08.2022 | 11:52
Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video 04:34
Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video 18.08.2022 | 10:51

Yunan güvenlik güçlerinin günlerce aç ve susuz bırakıp defalarca işkence yaptıktan sonra Meriç Nehri'nde ölüme terk ettiği, son anda Mehmetçik tarafından kurtarılan 107 göçmen, Yunanistan'ın kendilerine yaşattığı dehşeti anlattı. Göçmenler, ölen göçmenin dövülerek aç ve susuz bırakıldığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meriç Nehri sınırında devriye görevi yapan Mehmetçik, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni ise otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

"DÖVÜLEREK AÇ SUSUZ BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ÖLDÜ"
Dört gün boyunca aç ve susuz bırakılıp defalarca işkenceye maruz kaldıklarını söyleyen göçmenler, dehşet anlarını anlattı. Meriç Nehri'ni geçince Yunanistan tarafında yakalandıklarını söyleyen Velid Ömer, daha sonra hapse atıldıklarını belirterek, "Bizi demir ve sopalarla öldüresiye dövdüler. Dört gün boyunca bize ekmek ve su bile vermediler. Bizi Meriç Nehri'ne ittiler. Ama hapiste bekleyen daha 300 kişi var. Yunanistan'da hapiste insanları öldürmeye çalışıyorlar. Aç ve susuz kalan bir arkadaşımız yanımızda öldü" dedi.

Doğan Hüseyin Sadık ise, "Yunanistan'da bizi hapiste aç ve susuz bıraktılar. Tuvalet suyu içmeye başladık. Ölen göçmen vardı, her tarafı kanlıydı. Ayağı, eli ve vücudunun çeşitli yerleri kırık olan göçmenler var, dövüyorlar" şeklinde konuştu.

Dört gün boyunca Yunanistan'a gitmek için yürüdüklerini ifade eden Suriye uyruklu Ahmet Hame, sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak hapiste aç susuz bırakıldıklarını vurgulayarak, "Yunanistan bizi Meriç Nehri'nde ölüme attı. Biz nehrin ortasında ölüyorduk. Türk askeri bizi kurtardı. Allah Türkiye'den ve Türk askerinden razı olsun" diye konuştu.

"YUNAN ZULMÜ VİCDANLARI YARALIYOR"
Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Yaşanan olaylarla ilgili üzüntümüz ve endişemizi ifade etmek istiyoruz. Göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıkları gerçekten çok üzücü ve vicdanları yaralıyor. Ülkemiz olarak biz insanı ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Göçmenleri Geri Gönderme Merkezinde misafir ediyoruz. İnsani, yemek, temel ihtiyaç ve tüm sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçları karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA