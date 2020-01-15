ABD Başkanı Donald Trump, İranlı Kasım Süleymani'nin pek çok insanı katlettiğini söyleyerek küfretti!
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı Kasım Süleymani'nin milis güçleriyle pek çok insanın ölümünden sakat kalmasında sorumlu olduğunu söyleyerek küfretti. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani'nin ABD'li Demokratlarla işbirliği ile Afganistan, Irak ve Suriye'de insanları katlettiğini ve bir canavar olduğunu söyledi.
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