ABD'de terör yandaşlarının TRT ekibine hain saldırısı kamerada!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği tarihi önemdeki zirve için ABD'de haber yapan TRT ekibine terör yandaşları saldırdı.
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