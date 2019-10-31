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ABD'nin Ebubekir el-Bağdadi'yi öldürme anı görüntüleri ortaya çıktı! Ebubekir el-Bağdadi, böyle öldürüldü...

31.10.2019 | 08:26

ABD, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülme ve evinin ve tüm çevrenin havaya uçurulma anı görüntülerini yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında düzenlenen operasyonla ailesi ile beraber öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin kendisini patlattığını iddia etmişti. Görüntülerde Ebubekir el-Bağdadi'nin yaşadığı iddia edilen evin ve çevresinin güçlü bombalarla vurulduğu anlar görülüyor.

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