ABD'nin Ebubekir el-Bağdadi'yi öldürme anı görüntüleri ortaya çıktı! Ebubekir el-Bağdadi, böyle öldürüldü...
ABD, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülme ve evinin ve tüm çevrenin havaya uçurulma anı görüntülerini yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında düzenlenen operasyonla ailesi ile beraber öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin kendisini patlattığını iddia etmişti. Görüntülerde Ebubekir el-Bağdadi'nin yaşadığı iddia edilen evin ve çevresinin güçlü bombalarla vurulduğu anlar görülüyor.
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