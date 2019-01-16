ABD’nin Florida eyaletinde 3 çocuk dondurucuda ölü bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde bahçeye atılan derin dondurucunun içine oyun oynamak için girdikleri belirtilen 1, 4 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuk üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan hayatını kaybetti. Baygın halde bulunan çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Suwannee Emniyet Teşkilatı yetkilileri, otopsi sonucunu bekledikleri olayın trajik bir kaza olduğunu, dondurucunun çalışmadığını, bahçeye bırakıldığını çocukların oyun oynamak için girdiklerini ve dondurucuda boğulduklarını ifade etti.



1 yaşındaki kız çocuğuyla 6 yaşındaki ağabeyi, Live Oak'taki yaşadıkları evde, 4 yaşındaki arkadaşlarıyla oyun oynarken küçük çocuklara da 4 yaşındaki çocuğun annesi bakıyordu. Kadının tuvalete gitmek için oradan ayrıldığı ve döndüğünde çocukları bulamadığı belirtildi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden 1 ve 6 yaşındaki çocukların büyükannesinin de evde uyuduğu öğrenildi.



Çocukların kaybolduğunu fark eden kadın, büyükanneyi uyandırarak evi ve bahçeyi aramaları sonucunda çocukları derin dondurucunun içinde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuklar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.