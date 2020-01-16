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Beyrut savaş alanına döndü!

16.01.2020 | 17:36

Lübnan'ı başkenti Beyrut savaş alanına döndü. Hükümet karşıtı göstericiler bir kez daha sokaktaydı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan gerginlik sonucu 35 kişi yaralandı.

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