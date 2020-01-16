Beyrut savaş alanına döndü!
Lübnan'ı başkenti Beyrut savaş alanına döndü. Hükümet karşıtı göstericiler bir kez daha sokaktaydı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan gerginlik sonucu 35 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
YPG Azez’de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı 16.01.2020 | 18:16
00:53
Beyrut savaş alanına döndü! 16.01.2020 | 17:36
00:29
Çocuğa tecavüz edip öldürmekle suçladıkları adamı, diri diri yaktılar! 16.01.2020 | 15:20
04:24
Rejimin İdlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi 16.01.2020 | 12:17
04:24
Rejimin İdlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi 16.01.2020 | 12:16
00:30
Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü 16.01.2020 | 11:59
00:51
Rusya’da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti 16.01.2020 | 10:23
00:54
ABD’de acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı 15.01.2020 | 18:26
00:42
02:32
Rusya'da hükümet istifa ediyor 15.01.2020 | 17:17
02:02
Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi 15.01.2020 | 16:51
00:36
Esad Rejiminden İdlib'e ateşkes ihlali 15.01.2020 | 16:30
01:13
Obruk otobüsü böyle yuttu! 15.01.2020 | 11:45
01:02
00:09
İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi... 15.01.2020 | 01:11
00:48
Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı! 15.01.2020 | 01:11
01:15
08:26
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi bozdu! 15.01.2020 | 01:07
01:31
Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı 14.01.2020 | 18:15
00:29
Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı 14.01.2020 | 10:52