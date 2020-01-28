Web TV Dünya "Bu yapılan anlaşma değil, plandır!"

"Bu yapılan anlaşma değil, plandır!"

28.01.2020 | 20:54

Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile yaptığı anlaşmayı A Haber'e yorumladı.

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