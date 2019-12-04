Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona katıldı
NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
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