Darbeci Hafter, Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Moskova'daki ateşkes anlaşmasını önce imzalayacağını söyleyen sonra iplerini tutanların komutuyla; uçağa binerek Rusya'dan ayrılan darbeci Hafter, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Berlin'deki barış görüşmelerine davet edilmeyen Yunanistan'ın bu girişimi "Masada ciddiye bile alınmamasını telafi edebilmek için çaresiz şekilde bazı girişimlerde bulunmaya çalışıyor" şeklinde yorumlandı.
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