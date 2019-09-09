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Genç kıza ve arkadaşlarına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Ülke ayağa kalktı

İspanya'dan gelen ve dünya ajansları tarafından duyurulan habere ilişkin detaylar tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgiye göre, Barcelona'da yaşayan ve Instagram'da Mythical Mia adıyla tanınan vegan aktivist ve arkadaşları, gittikleri çiftlikte adeta dehşeti yaşadılar. Genç kız ve beraberinde hareket eden arkadaşları, bir tavşan çiftliğine gittiler. Burada bazı hayvanları canlı olarak dışarı çıkan aktivistlerin önleri beş araç tarafından kesildi. Yaşanan bu gelişme üzerine polisi çağıran Mia ve arkadaşları, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kaldılar. Mia, Instagram hesabı üzerinden o anları paylaşırken korkunç olaya ilişkin detayları anbean aktardı.

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Genç kıza ve arkadaşlarına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Ülke ayağa kalktı
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