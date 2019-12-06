Web TV Dünya Herkes hayranlıkla izledi! "Süper Fare'li kargo uzaya gönderildi"

Herkes hayranlıkla izledi! "Süper Fare'li kargo uzaya gönderildi"

06.12.2019 | 14:07

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği fırlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:56
Herkes hayranlıkla izledi! "Süper Fare'li kargo uzaya gönderildi" 06.12.2019 | 14:07
00:27
Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etti! 06.12.2019 | 13:24
02:34
ABD'de polisin soygunculara girdiği silahlı çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı! 06.12.2019 | 10:30
01:53
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü 06.12.2019 | 09:52
03:18
Fransız polisinden protestoculara sert müdahale 05.12.2019 | 22:16
01:15
Rasulaynlı esnaftan Türk ordusuna ve Başkan Erdoğan'a teşekkür 05.12.2019 | 21:15
03:21
İşte Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Cambridge Cami 05.12.2019 | 18:20
09:55
"Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir" 05.12.2019 | 17:47
01:53
Başkan Erdoğan İngiltere'de Cambridge Camii'nin açılış merasimine katıldı 05.12.2019 | 17:19
00:57
Avrupa Birliği'nden Gazze uyarısı! "Gazze'deki durum son derece tehlikeli" 05.12.2019 | 14:36
00:29
Soğuk hava ve kardan kaçarak kümese sığınan ördeklerin videosunu sosyal medyada olay oldu! 05.12.2019 | 14:26
00:19
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi başladı 04.12.2019 | 18:54
01:14
Afganistan’da yardım kuruluşunun aracına saldırı: 6 ölü 04.12.2019 | 18:32
06:11
ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş Türkiye açıklaması! 04.12.2019 | 16:44
02:05
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a söylediği o sözler soruldu! 04.12.2019 | 16:23
05:48
NATO'dan Londra Bildirgesi 04.12.2019 | 16:13
01:31
Filipinler'de şiddetli tayfun! Ölü sayısı gitgide yükseliyor! 04.12.2019 | 15:24
00:24
Macron, Johnson ve Trudeau Trump'ın dedikodusunu yaptığı görüntüler 04.12.2019 | 14:24
02:32
Fox TV'den sahte hesap yayını! Sahte hesapla gerçekmiş gibi yayın yaptılar! 04.12.2019 | 14:18
01:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona katıldı 04.12.2019 | 12:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN