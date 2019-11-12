İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurie neden İstanbul'daydı?
İstanbul Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie’nin ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. İngiliz Le Mesurie neden İstanbul’daydı? Suriye’deki görevi neydi? Güvenlik ve Terör Uzmanı Yusuf Alabar İngiliz ajan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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