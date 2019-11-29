İngiltere'de saldırı alarmı!
İngiltere'de Londra köprüsünde silah sesleri duyuldu. Londra polisi yaptığı açıklamada bir kişinin vurulduğunu bildirdi.
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