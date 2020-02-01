İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliği 47 yıl sonra sona erdi | Video
İngiltere 3 yıllık uğraşın ardından Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı. Brexit yanlıları kutlama yaparken anlaşmaya karşı çıkanlar ise Avrupa Birliği'nin Londra temsilciği önünde sessiz eylem yaptı. Peki İngiltere'yi şimdi ne bekliyor?
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