İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliği 47 yıl sonra sona erdi | Video

İngiltere 3 yıllık uğraşın ardından Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı. Brexit yanlıları kutlama yaparken anlaşmaya karşı çıkanlar ise Avrupa Birliği'nin Londra temsilciği önünde sessiz eylem yaptı. Peki İngiltere'yi şimdi ne bekliyor?