Web TV Dünya İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi...

İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi...

15.01.2020 | 01:11

İspanya'da Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi... 00:09
İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi... 15.01.2020 | 01:11
Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı! 00:48
Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı! 15.01.2020 | 01:11
İran basını görüntüleri sızdırdı! İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi 01:15
İran basını görüntüleri sızdırdı! İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi 15.01.2020 | 01:08
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi bozdu! 08:26
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi bozdu! 15.01.2020 | 01:07
Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı 01:31
Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı 14.01.2020 | 18:15
Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı 00:29
Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı 14.01.2020 | 10:52
Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti! 01:42
Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti! 14.01.2020 | 10:09
Moskova'da kritik Libya zirvesi 02:40
Moskova'da kritik Libya zirvesi 14.01.2020 | 09:25
Libya ateşkesini uzmanlar değerlendirdi 08:40
Libya ateşkesini uzmanlar değerlendirdi 14.01.2020 | 08:24
Rus ajansı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı 04:05
Rus ajansı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı 13.01.2020 | 20:17
Avustralya’daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı 01:08
Avustralya’daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı 13.01.2020 | 18:48
Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı 02:00
Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı 13.01.2020 | 18:19
Moskova’da Libya krizi için kritik görüşme 01:49
Moskova’da Libya krizi için kritik görüşme 13.01.2020 | 13:13
Moskova'daki kritik toplantı az önce başladı 01:39
Moskova'daki kritik toplantı az önce başladı 13.01.2020 | 12:10
Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı 00:25
Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı 13.01.2020 | 10:37
Rusya'dan Libya görüşmesi açıklaması! 02:26
Rusya'dan Libya görüşmesi açıklaması! 13.01.2020 | 10:08
Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti, uçuşlar askıya alındı 02:08
Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti, uçuşlar askıya alındı 12.01.2020 | 18:19
Esad'ın saldırılardan kaçan siviller kalacak çadır bile bulamıyor 01:24
Esad'ın saldırılardan kaçan siviller kalacak çadır bile bulamıyor 12.01.2020 | 18:19
İran'dan Uçağı kazara vurduk itirafı! 02:41
İran'dan "Uçağı kazara vurduk" itirafı! 12.01.2020 | 13:25
İran Devrim Muhafızlarından yolcu uçağını nasıl düşürdüklerine ilişkin flaş açıklama! 00:37
İran Devrim Muhafızlarından yolcu uçağını nasıl düşürdüklerine ilişkin flaş açıklama! 11.01.2020 | 14:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN