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İsrail polisi, Milletvekili Tunahan Kuzu'yu Mescid-i Aksâ'da gözaltına aldı!

Hollanda'da DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Hollanda'da DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanıyor, İşçi Partisinin (PvdA) entegrasyon politikasına güvenoyu vermediği için partiden ihraç edilen Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk tarafından 9 Şubat 2015'te kurulan Denk Partisi, ilk defa katılacakları AP seçimleri için 3'ü Türk kökenli 14 aday göstermişti.

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İsrail polisi, Milletvekili Tunahan Kuzu'yu Mescid-i Aksâ'da gözaltına aldı!
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