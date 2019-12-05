Soğuk hava ve kardan kaçarak kümese sığınan ördeklerin videosunu sosyal medyada olay oldu!
ABD'de yılın ilk karının ardından kümesten dışarıya salınan ördek sürüsü, kısa bir süre dışarıda karın tadını çıkardı. Soğuğu hisseden ördekler telaşla içeri kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlendi.ABD'nin Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinde ördek kümesine sahip olan Amelia Horn, yılın ilk kar yağışınının ardından sürüyü hava alması ve gezinmesi için kümesten dışarıya saldı. Ördek sürüsü, hızlı adımlarla dışarıya çıktı ve kısa bir süre kümesin kapısının önünde durdu. Sürü, bir süre karda yürüdü ve bekledi. Soğuğu hisseden ördekler ardından kümese koşarak içeri girdi. O anlar, Horn tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlenirken, 100 bin beğeni aldı ve 350 bin kez paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, 'Kış aylarında hepimiz böyle hissetmiyor muyuz zaten' yorumu yaparken bazıları ise 'Ördeklere sonuna kadar hak veriyorum' yazdı.
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